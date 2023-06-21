Умерший из-за наркотиков 10-летний мальчик при жизни пил алкоголь

Фото: Архив "КП"

В Перми 10-летний мальчик умер после употребления героина. Ранее мы рассказывали, что ему стало плохо в гостях у 16-летней знакомой. Позднее в ее доме нашли запрещенку.

Мальчика доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Как сообщила «КП-Пермь» уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, мальчик стоял на учете как находящийся в социально-опасном положении. Родители ненадлежащим образом занимались его воспитанием. В столь юном возрасте мальчик уже пил спиртное.

Сейчас по факту гибели ребенка проводится проверка. Точная причина смерти будет названа после вскрытия.

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