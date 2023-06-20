В Перми 10-летний ребенок умер после употребления героина

Медики боролись за жизнь ребенка, но спасти его, к сожалению, не удалось. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 10-летний мальчик скончался после употребления героина. За его жизнь врачи боролись в течение трех дней. Он умер в больнице.

Как сообщает telegram-канал SHOT, трагедия произошла еще три дня назад, 17 июня. Мальчику стало плохо, когда он был в гостях у своей 16-летней знакомой. Он потерял сознание, и девушка вызвала скорую помощь. Ребенка доставили в реанимацию. Однако спасти его не удалось.

Эксперты обнаружили в его организме героин. Позже в доме девушки также нашли пакетик с белым порошком, который отправлен на экспертизу. По данным Telegram-канала, мальчик с 7 лет состоял учете в ПДН за мелкое хищение и на учете у психиатра.

Ситуацию с погибшим школьником также взяла на контроль и уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

– Информация, опубликованная в СМИ, не совсем точная, разбираемся в ситуации с органами профилактики, - сообщила корреспонденту «Комсомолки» Денисова.

Корреспондент «Комсомолки» обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю. На момент публикации получить оперативный комментарий не удалось.

UPD:

- По факту гибели несовершеннолетнего по причине отравления от 17.06.2023 года проводится проверка. Точная причина смерти будет только после вскрытия. В настоящее время предварительная причина смерти – отравление неустановленными веществами. Несовершеннолетний был поставлен на учет в СОП (как находящийся в Социально опасном положении) по причине «родители ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию, содержанию сына. Несовершеннолетний, употребляющий спиртные напитки». Законный представитель несовершеннолетнего неоднократно отказывалась от предложенных вариантов лечения и реабилитации ребенка. Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае направляет ходатайство в прокуратуру о проверке правомерности действий субъектов профилактики, - сообщила Светлана Денисова.

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