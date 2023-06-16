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НовостиОбщество16 июня 2023 16:42

Появилось видео момента падения ВАЗа в реку в Прикамье

Оказалось, двое водителей устроили ночные гонки по селу [видео]
Виктор Правдин
Фото: источник "КП-Пермь"/ЧП ДТП Пермь

Фото: источник "КП-Пермь"/ЧП ДТП Пермь

Мы уже писали о том, что утром, 16 июня, в реке Бабке в селе Кыласово в Кунгурском районе очевидцы заметили силуэт машины и позвонили в экстренные службы. На место приехали сотрудники пожарной части №139 и кунгурские спасатели. Водолазы опустились под воду, обследовали салон машины и, убедившись, что людей там нет, стали поднимать авто на берег.

Фото предоставлено источником "Комсомолки"

Фото предоставлено источником "Комсомолки"

Вскоре на место приехали полицейские и объявился хозяин "подводной десятки". Мужчина заявил, мол, остановился у моста, вышел покурить, а машина сама укатилась в воду - якобы он забыл поставить ее на ручник. Но слова мужчины не вызывали доверия, так как характерные следы заноса на дороге говорили, что он сам туда улетел. А позже в соцсетях появилось видео, которое это и доказало. На кадрах видно, что вдвое шумахеров на "десятках", устроили гонки по ночным улицам поселка. Подъезжая к повороту, один из водителей не справился с управлением, улетел в реку, и машину медленно утащило на дно.

Видео сопровождается отборным матом, поэтому мы убрали звук. Но, судя по разговорам оператора и компании, за рулем машин были «Серега и Тима, и они устраивали драг» (Драг-рейсинг — гоночное соревнование - Ред).

- Поехали! Чирик против чирика, Тима, красава! - немногое нематерное, что ребята говорят на видео.

Так и не ясно, почему Тима не вытащил Серегу или, наоборт, почему Серега не вытащил Тиму, ведь время, судя по всему, для этого было. Возможно, у ребят не оказалось под рукой троса, а, может, машина слишком быстро ушла под воду.

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