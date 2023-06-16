Появилось видео момента падения ВАЗа в реку в Прикамье

Фото: источник "КП-Пермь"/ЧП ДТП Пермь

Мы уже писали о том, что утром, 16 июня, в реке Бабке в селе Кыласово в Кунгурском районе очевидцы заметили силуэт машины и позвонили в экстренные службы. На место приехали сотрудники пожарной части №139 и кунгурские спасатели. Водолазы опустились под воду, обследовали салон машины и, убедившись, что людей там нет, стали поднимать авто на берег.

Фото предоставлено источником "Комсомолки"

Вскоре на место приехали полицейские и объявился хозяин "подводной десятки". Мужчина заявил, мол, остановился у моста, вышел покурить, а машина сама укатилась в воду - якобы он забыл поставить ее на ручник. Но слова мужчины не вызывали доверия, так как характерные следы заноса на дороге говорили, что он сам туда улетел. А позже в соцсетях появилось видео, которое это и доказало. На кадрах видно, что вдвое шумахеров на "десятках", устроили гонки по ночным улицам поселка. Подъезжая к повороту, один из водителей не справился с управлением, улетел в реку, и машину медленно утащило на дно.

Видео сопровождается отборным матом, поэтому мы убрали звук. Но, судя по разговорам оператора и компании, за рулем машин были «Серега и Тима, и они устраивали драг» (Драг-рейсинг — гоночное соревнование - Ред).

- Поехали! Чирик против чирика, Тима, красава! - немногое нематерное, что ребята говорят на видео.

Так и не ясно, почему Тима не вытащил Серегу или, наоборт, почему Серега не вытащил Тиму, ведь время, судя по всему, для этого было. Возможно, у ребят не оказалось под рукой троса, а, может, машина слишком быстро ушла под воду.

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