В реке в Пермском крае утонула отечественная легковушка

Салон авто обследовали водолазы. Фото предоставлено источником "Комсомолки"

Утром в пятницу, 16 июня, в реке Бабке в селе Кылосово в Кунгурском районе очевидцы заметили силуэт машины о чем тут же сообщили в экстренные службы. На место приехали сотрудники пожарной части №139 и кунгурские спасатели.

- Машина была полностью под водой. Совместными усилиями сотрудники пожарной части и спасатели обследовали салон авто, к счастью, людей там не было. После этого технику извлекли из воды и вызвали на место сотрудников ГИБДД, - рассказывает "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией.

Фото предоставлено источником "Комсомолки"

Утонувшей машиной оказался ВАЗ -2110. Позже на место подошел хозяин "подводного автомобиля", который рассказал, что припарковал машину у моста, вышел покурить, но не поставил технику на ручник, от чего она и укатилась.

- Возможно, так и было, но характерные следы заноса говорят о том, что он сам туда улетел, сейчас в этом разбираются полицейские. Примечательно, что номеров и аккумулятора на машине не было, - добавил "КП-Пермь" осведомленный источник.

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