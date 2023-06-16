В Перми замену газона основного поля стадиона «Звезда» завершат 15 июля

Фото: ФК «Амкар Пермь» / ВКонтакте

В Перми на стадионе «Звезда» 13 июня начались работы по замене искусственного газона на основном поле. Сейчас проводится очистка от резиновой крошки старого покрытия.

В начале следующей недели будет осуществлен полный демонтаж полотна на футбольном поле.

Как сообщили «КП-Пермь» в министерстве физической культуры и спорта Пермского края, после проведения всех предварительных этапов начнется укладка нового газона с искусственным покрытием, который соответствует требованиям для проведения матчей под эгидой РФС.

Общая стоимость работ порядка 20 млн рублей. Завершить работы планируется до 15 июля 2023 года.

ФК «Амкар Пермь» из-за замены основного поля стадиона «Звезда» в рамках подготовки к сезону 2023-2024 во Второй лиге для тренировочного процесса будет использовать запасное поле. По предварительной информации, матчи чемпионата могут стартовать 16 июля.

До 2005 года футбольное поле главной спортивной арены Перми было с натуральным покрытием, затем вместо него уложили искусственный газон. В дальнейшем его меняли в 2009 и 2013 годах.

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