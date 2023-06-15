Фото: ФК «Амкар Пермь» / ВКонтакте

Игроки ФК «Амкар Пермь» 15 июня начали подготовку к новому сезону в чемпионате Второй лиги. В наступившее межсезонье учебно-тренировочным процессом руководит главный тренер команды Иван Черенчиков со своим штабом.

В планах «красно-черных» стоит проведение сборов в Перми, возможно проведение нескольких контрольных матчей. Среди возможных соперников – команды Первой и Второй лиг.

Минимальные потери

Подготовка к сезону 2023-204 годов будет проходить в Перми на клубной базе и запасном поле стадиона «Звезда». На основном поле 13 июня начались работы по укладке нового газона.

Что касается изменений в основном составе ФК «Амкар Пермь», то они пока минимальные. Команду покидаюттри футболиста - нападающий Гиоргий Уридия переходит в ульяновскую «Волгу», голкипер Платон Захарчук - в «Оренбург», полузащитник Вадим Карев - в краснодарскую «Кубань».

Клубные цвета продолжат защищать - Евгений Тюкалов, Константин Морозов, Александр Подбельцев, Антон Бочаров, Василий Пьянченко, Даниил Зуев, Кирилл Кочетов, Дмитрий Шерстобитов, Даниил Габов и Александр Сафонов.

Кстати, Александр Подбельцев стал лучшим бомбардиром пермяков в прошедшем сезоне: на его счету 9 забитых мячей. Лучшим футболистом признали Ивана Маркелова. Он пока не определился, где начнет новый сезон.

Судя по всему, первый матч сезона 2023-2024 года во Второй лиге пропустит Евгений Тюкалов, который был удален с поля после финального свистка главного арбитра. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не отменил ему автоматическую дисквалификацию, но зато не стал применять дополнительное наказание.

Новая формула

Новый сезон во Второй лиге предварительно стартует уже через месяц, 16 июля. После проведенной масштабной реорганизации все команды-участницы разделили на два дивизиона «А» и «Б». Розыгрыш будет включать несколько этапов.

В дивизион «А» вошли 20 команд, которые в свою очередь разделили на группы «золото» и «серебро». ФК «Амкар Пермь» по итогам прошедшего сезона в группе занял третье место, что не позволило ему напрямую попасть в «золотой» состав. Тем не менее, после успешного прохождения первого этапа, который завершится предварительно 12 ноября, он сможет попасть в «золото» и продолжить борьбу за путевку в Первую лигу.

В дивизионе «золото» примут участие: «Велес» (Москва), «Краснодар-2», «Уфа», «Волга» (Ульяновск), «Чайка» (Песчанокопское), «Динамо» (Брянск), «Муром», «Иртыш» (Омск), «Ротор» (Волгоград), «Спартак» (Кострома); «серебро» - «Амкар Пермь», «Родина-2» (Москва), «Форте» (Таганрог), «Текстильщик» (Иваново), «Салют» (Белгород), «Челябинск», «Чертаново» (Москва), «Авангард» (Курск), «Новосибирск» и «Металлург» (Липецк). В случае отказа от участия одной из команд группы «золото», ее заменит «Амкар Пермь».

Для участия дивизионе «Б» получил аттестат 81 клуб. Среди них впервые оказался представитель Крыма - ФК «Рубин Ялта».

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