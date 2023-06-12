На экстренное расселение дома по улице Куйбышева потратят 307,5 млн рублей

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Из бюджета Перми выделили 307,5 млн рублей на экстренное расселение аварийного дома по улице Куйбышева, 143. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на мэрию города.

Сумма предусмотрена в городском резервном фонде. Средства других уровней бюджетов задействованы не будут.

Дом был построен в 1957 году. Еще в 2019 его признали аварийным, а осенью 2022 — его износ достиг 88%. После осмотра в феврале состояние ухудшилось еще сильнее. Дом может разрушиться в любой момент. В отношении объекта ввели режим ЧС.

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