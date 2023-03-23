Как в Перми решают проблему с опасными для жизни домами

На сегодняшний день все жители дома на улице Куйбышева, 143 съехали. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Летом 2015 года в Перми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома на ул. Куйбышева, 103. Под завалами тогда погибли два человека, еще несколько получили серьезные травмы. В марте 2023 года завершилось расселение другого проблемного дома – бывшего общежития завода им. Калинина на ул. Куйбышева, 143.

Здесь, к счастью, городские власти среагировали вовремя и трагедии удалось избежать. Но это вовсе не последний опасный дом в Перми. Пора задаться вопросом: как жилые дома доводятся до угрожающего состояния и что мешает решать эту проблему, не доводя ситуацию до экстремальной?

Что имеем – не храним

История развития событий с домом на ул. Куйбышева, 143 хорошо изучена. Этот опыт позволяет делать определенные выводы – зачастую невеселые.

Пятиэтажка 1957 года постройки использовалась как заводское общежитие. В середине 2000-х в ходе приватизации комнаты в ней обрели новых собственников. Как покажет впоследствии строительная экспертиза, капремонт дому требовался именно в то время – в 2006 году. И хотя по закону приватизировать жилые дома можно только после предварительного капремонта, его тогда никто не сделал, и все эти годы дом разрушался.

В 2012 году обитатели бывшей «общаги» создали ТСЖ. Как рассказывали сами жильцы, после этого начали обновлять трубы и проводить другие работы, сделавшие проживание в доме чуть более комфортным. Но самому строению требовались куда более серьезные вложения.

В 2017 году собственники подали в суд, требуя от администрации Перми провести капремонт. Именно в ходе того судебного дела и была назначена экспертиза состояния здания. Эксперты сделали вывод: износ дома составляет 88% и его капремонт фактически означает полную перестройку: обновление фундамента, стен, крыши, окон и полов, лестниц, фасада, коммуникаций и всего остального.

Суд поддержал собственников, вынеся решение о необходимости провести капремонт. Но у мэрии было иное мнение: при таком износе дома проводить ремонтные работы бессмысленно. И хотя, исполняя решение суда, администрация города провела в доме ремонтные работы, в 2019 году мэрия обратилась с другим иском, добиваясь признания дома на ул. Куйбышева, 143 аварийным и подлежащим сносу.

Этот момент стал «развилкой», на которой мнения жителей по поводу судьбы своего дома разошлись. Многие жильцы соглашались с тем, что дом уже не восстановить, были готовы получить за свои помещения компенсацию и переехать в более комфортное жилье. Но другие решили добиваться капремонта. На их стороне выступали и тогдашний председатель ТСЖ, и общественная организация «Пермский стандарт», чей лидер Александр Зотин позиционировал себя как эксперт в управлении жильем.

Что произошло в результате?

Судебное сопротивление

Суд шел практически два года. Все это время судьба дома находилась в подвешенном состоянии: до решения суда здесь никто не проводил ремонтных работ. Здание продолжало разрушаться.

К тому моменту уже были названы виновные в ситуации с домом на ул. Куйбышева, 103, прошли восстановительные работы. Но погибших было уже не вернуть. Казалось бы, одного этого аргумента было достаточно для того, чтобы задуматься о своей безопасности. Однако часть жителей дома по ул. Куйбышева, 143 продолжала упорствовать.

В разгар этой тяжбы, в конце 2020 года, в Перми сменился глава города. На должность мэра заступил Алексей Дёмкин – профессиональный строитель. Он много лет занимал руководящие должности в одном из крупнейших предприятий стройиндустрии региона. После ознакомления с документами экспертизы здания он также сделал однозначный вывод: пребывание людей в этом здании опасно.

В 2021 году суд наконец вынес решение: дом признать аварийным, жителей расселить, собственникам помещений выплатить компенсацию.

К слову, о компенсации. Это не копеечные суммы. За 20-метровую комнату в доме (который, по сути, так и остался «общагой» с общими коридорами и кухнями) выплата составляет 1,8 - 2 млн рублей.

Открыв сайты с объявлениями о продаже квартир в Перми, мы поймем, что за эти деньги, например, можно купить квартиру-студию площадью 24 кв. м в том же Свердловском районе, например, в доме на улице Клары Цеткин. А если выбрать район чуть подальше, в Студгородке на улице Профессора Дедюкина, то при покупке схожей квартиры в 22 «квадрата» еще и останется порядка 300 - 400 тыс. рублей. Используя компенсацию как первый взнос по ипотеке, можно и вовсе неплохо улучшить жилищные условия.

Да, вся эта процедура связана с определенными неудобствами. Какое-то время приходится перебиваться во временном жилье. Выплата компенсаций тоже происходит не мгновенно, а после проведения необходимых процедур. Но все эти неурядицы – сущие мелочи по сравнению с угрозой жизни, причем весьма реальной.

Но главное: из-за этого суда драгоценное время было потеряно. Вместо того, чтобы готовить документы для включения дома в соответствующую программу сноса и расселения аварийного жилья на 2019 - 2024 годы, администрация Перми два года обивала судебные пороги, пытаясь доказать очевидное: строение угрожает его обитателям, нужно срочно заниматься расселением.

Город в ответе

На сегодняшний день все жители из дома на ул. Куйбышева, 143 съехали. Тем временем история этого дома заставляет нас более внимательно посмотреть на ситуацию в масштабе всего города. Ведь даже глава Перми честно признает: дом на ул. Куйбышева, 143 – не единственный, вызывающий тревогу.

Признание дома аварийным, непригодным для проживания или подлежащим реконструкции – в компетенции межведомственной комиссии. В нее входят специалисты городской администрации, органов жилищного надзора, пожарной службы, санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности и другие эксперты. Конечно, входят в нее и собственники жилых помещений или их уполномоченные представители.

Если комиссия признала дом аварийным и подлежащим расселению и сносу – такое решение опирается на целый ряд серьезных оснований. Но, как и в случае с домом на ул. Куйбышева, 143, случается, что не все жильцы аварийных домов с ним соглашаются. Они идут в суд, чтобы оспорить это решение, - и иногда добиваются своего.

Сегодня в Перми насчитывается более 10 случаев, когда жители домов, признанных аварийными, оспорили это решение. Так получилось, что больше половины этих домов находятся именно на улице Куйбышева – как правило, это дома 1940 - 1950-х годов постройки. Другие дома, расположенные в разных районах города, тоже имеют солидный возраст: среди них встречаются даже те, что были возведены еще до 1917 года. Исполняя решение суда, администрация Перми ведет в них ремонт – например, прямо сейчас можно увидеть, как идут работы в построенном в 1941 году трехэтажном доме по ул. Советской, 1.

Понятно, что жителям домов, признанных аварийными, не хочется менять привычный уклад жизни, возиться с переездом и обустройством на новом месте. Поэтому, как мы убедились в случае с домом на ул. Куйбышева, 143, они готовы идти на риск, оставаясь в опасном строении на время длительной судебной тяжбы. Стоит ли оно того?

В судебных спорах на тему «снести нельзя ремонтировать» можно услышать и такой аргумент: мол, капремонт дома обойдется дешевле, чем его расселение и снос с выплатой компенсаций собственникам. Но есть и другое мнение. Так, в управлении жилищных отношений мэрии, опираясь на большую практику, утверждают: экономически более целесообразно расселять и сносить аварийные дома, так как их капремонт требует более высоких затрат. Иногда – в несколько раз.

Вот и в доме на ул. Куйбышева, 143 после судебного решения ремонтные работы были проведены. Дальнейшая история показала, что это были пустые хлопоты и деньги на ветер.

Нужны ли многолетние споры?

Понятно, что в каждом конкретном случае суммы будут разными: одно дело – расселить двухподъездный трехэтажный «шлакоблок», другое – большую пятиэтажку. Но дело тут совершенно в другом. Когда речь идет о жизни людей, рассуждения на тему «подороже или подешевле» неуместны и даже кощунственны.

Говоря о доме на ул. Куйбышева, 143, глава Перми Алексей Дёмкин подчеркивал: ситуация чрезвычайная.

- Мониторинг показал расширение существующих трещин на стенах и наличие дефектов опорной балки. Людям нельзя там дальше находиться, – сообщил градоначальник.

Так может быть, раздумывая о возможном судебном оспаривании решения о признании дома аварийным, стоит прислушиваться к мнению профессионалов? К мнению опытного в этой сфере градоначальника, который к тому же головой отвечает за жизнь и здоровье горожан? Может быть, не подвергать риску себя и соседей, затеивая многолетний юридический спор? Ведь если такой дом рухнет во время судебной канители и похоронит под завалами жителей, снова бегать по судам и, заламывая руки, искать виноватых будет уже поздно.