В Перми окончены поиски пропавшего в мае 39-летнего фельдшера «скорой»

Фото предоставлено родными Сергея Дровняшина
Пропавшего 10 мая 39-летнего Сергея Дровняшина нашли живым. Об этом сообщили в поисковом отряде «ПрикамьеПоиск».
Сергей — фельдшер скорой помощи. Он пропал вскоре после возвращения из Москвы в Пермь. В день исчезновения он собрал вещи в сумку, вышел из дома и с тех пор перестал выходить на связь.
Спустя месяц Сергея нашли. Ранее нам удалось поговорить с его родственниками и узнать, что произошло. Оказалось, что мужчину увезли в Екатеринбург и завербовали в работный дом. Он жил в тяжелых условиях, за ним постоянно наблюдали, но как только у него появилась возможность, он позвонил родным и назвал адрес. Сергея удалось вернуть.
Подробности читайте в нашем материале.
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