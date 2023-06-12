В Перми окончены поиски пропавшего в мае 39-летнего фельдшера «скорой»

Фото предоставлено родными Сергея Дровняшина

Пропавшего 10 мая 39-летнего Сергея Дровняшина нашли живым. Об этом сообщили в поисковом отряде «ПрикамьеПоиск».

Сергей — фельдшер скорой помощи. Он пропал вскоре после возвращения из Москвы в Пермь. В день исчезновения он собрал вещи в сумку, вышел из дома и с тех пор перестал выходить на связь.

Спустя месяц Сергея нашли. Ранее нам удалось поговорить с его родственниками и узнать, что произошло. Оказалось, что мужчину увезли в Екатеринбург и завербовали в работный дом. Он жил в тяжелых условиях, за ним постоянно наблюдали, но как только у него появилась возможность, он позвонил родным и назвал адрес. Сергея удалось вернуть.

Подробности читайте в нашем материале.

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