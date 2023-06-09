В лесу в Прикамье сфотографировали амфибию, которая может жить вечно

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края

Сотрудникам Гайнского лесничества удалось сфотографировать Сибирского углозуба. Эта довольно большая удача, так как углозуб умело прячется и увидеть его в природе не каждому дано.

В Министерстве природных ресурсов Пермского края рассказали, что сибирского углозуба также называют четырехпалым тритоном — это амфибия или земноводное животное отряда Хвостатых. У углозуба интересный цикл развития и особенный обмен веществ. Ученые считают, что эти амфибии могут жить вечно. К числу «вечноживущих» углозуба относят из-за его способности пережидать холода и морозы в состоянии анабиоза/ Его печень перед впадением в спячку вырабатывает глицерин и увеличивается в размерах за счет запаса гликогена. Глицерин не дает замерзнуть крови и внутренним органам амфибии, а гликоген подпитывает организм во время зимнего голодания.

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края

Сибирский углозуб занесен в Красную книгу Пермского края. Кстати, в июне прошлого года вечную амфибию удалось снять на видео. Она попалась на глаза лесничим Добрянского округа. Ролик можно посмотреть в ранее опубликованом материале.

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