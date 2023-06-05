В Пермском крае за прошедшую неделю в ДТП погибли 4 человека

Фото: Пермь с огоньком / Telegram

В краевом ГИБДД привели статистику дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения в регионе за прошедшую неделю с 29 мая по 4 июня 2023 года.

За семь прошедших дней на дорогах Пермского края произошло 301 ДТП, в которых 4 человека погибли и 74 человека получили травмы, в том числе 13 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет.

Одно из последних дорожных происшествий произошло утром 3 июня возле отворота на Добрянку в результате которого перевернулся фургон. В ДТП никто не пострадал, сообщает «КП Пермь».

Как пояснили в краевом ведомстве, наибольшее число нарушений правил дорожного движения связаны с затенением стекол автомобилей.

«Из почти 32 тысяч зафиксированных нарушений 700 связаны с управлением транспортным средством, на котором установлены стекла, в том числе покрытые прозрачными цветными пленками, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. В 563 случаях водители не предоставили преимущество в движении пешеходам. В свою очередь, правила дорожного движения нарушили 543 пешехода», - рассказывают В ГИБДД по Пермскому краю.

Часть водителей продолжают садиться за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения – 196 случаев, 240 человек управляли транспортным средством без водительского удостоверения.

Владельцы транспортных средств пренебрегают не только своей безопасностью, но и своих пассажиров: 220 раз они выезжали на полосу, 168 водителей нарушили правила перевозки детей.

За прошедшую неделю уменьшилось количество нарушений ПДД водителями автобусов по сравнению с предыдущей неделей - с 118 до 88 случаев.

В ГИБДД Пермского края призывают всех участников дорожного движения быть дисциплинированными, соблюдать правила дорожного движения.

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