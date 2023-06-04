На трассе в Пермском крае после ДТП перевернулся фургон

Фото: Пермь с огоньком / Telegram
В Пермском крае возле отворота на Добрянку после ДТП перевернулся фургон. Авария случилась утром в субботу, 3 июня.
Как сообщили «Комсомолке» в краевом МВД, на 60-м километре автодороги Пермь-Березники при выезде на главную дорогу произошло столкновение Газели и отечественной легковушки ВАЗ-2110. После ДТП Газель перевернулась.
В результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время по факту аварии полицейские проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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