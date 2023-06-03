В Прикамье прекратили поиски трех пропавших подруг-школьниц

Фото: поисковый отряд "Регион59".
Как мы уже писали, вчера в Лысьве пропали три девочки – 14, 15 и 16 лет.
Волонтеры поискового отряда «Регион59» разбились на группы и прочесывали город – они предположили, что подружки ушли из дома, чтобы посмотреть на развлекательные мероприятия в субботний день.
И вот волонтеры сообщили, что девочки найдены. Они живы и здоровы.
В поисковом отряде попросили снять репосты.
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