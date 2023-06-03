В Пермском крае пропали три подружки-школьницы

Фото: u-karty/"Регион59"

В Прикаме пропали сразу три девочки-подростка. Не ночевали дома и перестали выходить на связь 14-летняя Софья Трифонова, 15-летняя Эльмира Тухтамышева и 16-летняя Анастасия Гизатова.

Они исчезли 2 июня, накануне выходных.

Волонтеры пермского поискового отряда «Регион59» сейчас разбились на группы и ходят по районам Лысьвы.

- В Лысьве в субботу запланировано много развлекательных мероприятий, возможно, они сговорились посетить их, побродить по городу, - говорят они. – Тогда мы очень надеемся, что к вечеру найдем пропавших. Если они не уехали куда-нибудь, конечно.

Известно, что у девочек ограниченные возможности.

Поисковики надеются на помощь. Они опубликовали приметы пропавших.

Пропавшая Софья. Фото: поисковый отряд "Регион59"

Софья одета в темные спортивные штаны, футболку и голубую джинсовку. Ее рост 156 сантиметров, у нее русые волосы, она среднего телосложения.

На Эльмире - серая кофта с длинными рукавами, розовая юбка, обута

Потерявшаяся Эльмира. Фото: поисковый отряд "Регион59"

она в черные кеды на платформе. У нее темные волосы ниже плеч. Ее рост 164 сантиметра, она плотного телосложения.

Пропавшая Анастасия. Фото: поисковый отряд "Регион59"

Настя одета в темную олимпийку с розовыми рукавами, на ногах черные кроссовки. У нее светло-русые волосы, стрижка каре. Она худощавого телосложения, рост 146 сантиметра.

Всех, кто видел девочек, просят сообщить по телефонам:

02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; 8-912-880-41-60 - волонтёры; 8-992-233-14-28 - инфорг Оксана.

Волонтеры также просят максимального репоста в соцсетях.