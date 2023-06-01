Внедорожник с пермскими номерами сбил двух школьниц в Ижевске

Водитель ранее был лишен водительских прав.

В Ижевске 30 мая произошло ДТП, в котором пострадали две школьницы. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. Три девочки стояли на обочине и ждали, пока проедет автомобиль, чтобы перебежать дорогу, но, незаметлив приближающуюся с другой стороны машину, двое выбежали на проезжую часть. Школьниц сбил автомобиль Тоyota Land Cruiser с пермскими номерами. От удара дети отлетели на несколько метров.

В ГИБДД по Удмуртской республике рассказали, что авария случилась напротив дома 45 по переулку Северному. За рулем внедорожника был 32-летний водитель. Дети перебегали проезжую часть в неположенном для перехода месте, вблизи регулируемого пешеходного перехода. Школьницы получили травмы, их отвезли в больницу.

- Водитель автомобиля Тoyota, лишен права управления транспортными средствами, - сообщили в ГИБДД. - По факту происшествия проводится расследование.

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