В Прикамье возбуждено уголовное дело после гибели 7-месячного малыша, который сгорел в коляске

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В селе Култаево Пермского района 28 мая от сильных ожогов погиб 7-месячный мальчик. Ребенок сгорел в коляске. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Малыш находился дома вместе с трехлетним братом и матерью. Дети остались на непродолжительное время без присмотра взрослых, и старший брат случайно поджег одеяло, на котором в коляске лежал младший. Пострадавшего ребенка увезли в больницу, но, к несчастью, он скончался на следующий день.

Сейчас ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства трагедии. В ходе расследования уголовного дела следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.

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