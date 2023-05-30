В Перми завершились поиски 8-летнего мальчика, который покинул реабилитационный центр

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Перми завершены поиски 8-летнего мальчика, пропавшего 30 мая. Об этом «КП-Пермь» сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
Ребенок уехал на белом самокате из реабилитационного центра, расположенного по улице Встречной, и исчез.
Мальчика нашли в районе спортивного комплекса им. Сухарева. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Его передали родителям.
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