В Перми объявили срочный сбор на поиски 8-летнего мальчика

Пропавший мальчик. Фото: Поисковый отряд ПрикамьеПоиск/ВКонтакте

Волонтеры поисковых отрядов "ПрикамьеПоиск" и "Регион 59" объявили срочный сбор на поиски 8-летнего Виктора Жукова. 30 мая мальчик уехал на белом самокате из реабилитационного центра на улице Встречной и исчез.

Всех, кто может принять участие в поисках, будут ждать в 19.30 на улице Встречной, 27 в Перми. На вид мальчику 8 лет, он носит очки. Присоединиться к поискам можно в любой момент, связывайтесь по телефонам: +79523235187 Ольга, +79223456702 Юлия.

Сообщается, что мальчик нуждается в медицинской помощи.

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