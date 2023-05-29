В Пермском районе в детской коляске сгорел 7-месячный ребенок

Трагедия случилась в поселке Култаево. Фото: Соцсети.

Жуткая трагедия произошла в селе Култаево 28 мая – в детской коляске сгорел семимесячный мальчик. Мама ребенка, по словам местных жителей, в этот момент спала. В Следственном комитете по Пермскому краю начали проверку.

- Предварительно установлено, что семимесячный мальчик находился дома вместе с трехлетним братом и матерью. Оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, трехлетний мальчик поджег одеяло, на котором находился его брат. Ребенок был госпитализирован в больницу, где, несмотря на своевременно оказанную помощь, от полученных травм скончался на следующий день, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Родителей погибшего малыша часто видели пьющими. Фото: Соцсети.

Однако соседи семьи, где произошла трагедия, считают, что в смерти виноваты именно родители, и ребенок здесь ни при чем.

- Кристина (имя изменено – Прим. Ред.) опять пила у себя дома, поставила рядом коляску, закурила сигарету и уснула. Сигарета упала на коляску, и она загорелась, - рассказывает подруга семьи Яна. – Пожар заметила соседская девочка, забежала в дом и начала тушить огонь, но было уже слишком поздно.

Соседи рассказывают, что после случившегося отец отнес коляску на мусорку, а потом, почему-то, принес обратно домой.

- У нас до глубокой ночи работала полиция, «скорая» стояла возле дома, мы в шоке от случившегося, - рассказывают соседи.

По словам соседей, семья, где произошла трагедия, давно закрепила за собой клеймо асоциальной, и это уже не первая трагедия, которая происходит с их детьми.

- Несколько лет назад зимой они уложили новорожденную девочку спать в коляске на балконе, напились и уснули, а когда проснулись, ребенок замерз насмерть, - рассказывает знакомая семьи Екатерина. – После этого случая родители не понесли никакого наказания.

После двух смертей в семье остались двое детей – двух и тринадцати лет. По словам соседей, из семьи их пока не забрали.

- Младшие дети у Кристины, вроде, от одного мужчины, он бывший сотрудник полиции, но сейчас нигде не работает, она тоже – оба живут на пособия и пьют. Мы многократно жаловались на них, сообщали в ПДН, что они не смотрят за детьми, но все без толку, - жалуются соседи.

По словам источника, знакомого с ситуацией, на учтете семья на состояла. «Комсомолка» обратилась за комментариями в ГУ МВД по Пермскому краю и Министерство социального развития Пермского края. Как только в ведомствах предоставят комментарии, мы опубликуем их на нашем сайте.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Читать также

«Повсюду грязь, а из еды - макароны». Подробности о семье из Пермского края, где заживо сгорели четверо детей

Волонтеры обратились с открытым письмом в следственный комитет, с просьбой проверить органы опеки (Подробнее...)

«К дому, где погибли четверо малышей, несут игрушки». Что сейчас с матерью детей, которые заживо сгорели на пожаре в Пермском крае

Женщина не раз оставляла своих деток одних, ей грозит срок в колонии [фото] [видео] (Подробнее...)