В пруду в Пермском крае нашли тело утонувшего мужчины

Полиция проводит проверку. Фото: архив "КП"

Через двое суток после случившегося в Пермском крае ЧП было найдено тело утонувшего мужчины. Об этом 28 мая сообщили в краевом Управлении МЧС.

58-летний мужчина пропал, напомним, 26 мая. Со слов очевидцев, он ушел купаться на пруд в селе Сосновка Ординского муниципального округа, но на берег так и не вышел.

Два дня назад на его поиски выезжали водолазы из Кунгурского МО, но поисковая операция закончилась безрезультатно. И вот в воскресенье, 28 мая, стало известно, что тело пропавшего обнаружили и извлекли из воды. По факту случившегося полиция проводит проверку.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru