В Пермском крае идут поиски утонувшего в пруду мужчины

Водолазные поиски не привели к успеху. Фото: ВК Поисково - спасательная служба КМО.

В Пермском крае идут поиски пропавшего 58-летнего мужчины. Со слов очевидцев, он мог утонуть в Федуловском пруду в Ординском муниципальном округе. О случившемся рассказали спасатели Кунгурской городской службы спасения.

Место, где утонул мужчина. Фото: ВК Поисково - спасательная служба КМО.

- 26 мая на телефон Поисково - спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС Ординского МО с просьбой провести поиски пропавшего на воде мужчины, - сообщили кунгурские спасатели. – На место выехала водолазная группа. Водолазы провели поиски с использованием водолазного снаряжения, но тело пропавшего мужчины обнаружено не было.

Напомним, это уже не первый несчастный случай на воде в этом сезоне. Накануне СКР сообщил о трагедии в Кудымкарском округе. Здесь пятилетний ребенок играл на детской площадке, а когда он остался один, ушел к водоему. Во время самостоятельного купания малыш не смог выбраться на берег и утонул.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru