Фото: СУ СК России по Пермскому краю
В Пермском крае во время купания в водоеме утонул 5-летний ребенок. Случай произошел в четверг, 25 мая, в одном из населенный пунктов Кудымкарского округа. Подробности рассказали в региональном Следственном управлении СКР.
По предварительным данным, вечером ребенок играл на детской площадке. Когда он остался один, без присмотра взрослых, то ушел к водоему. Однако во время купания самостоятельно выбраться из воды на берег малыш не смог. В результате, ребенок утонул.
Сейчас по факту гибели мальчика следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. На данный момент осмотрено место происшествия, а также назначены все необходимые судебные экспертизы.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65