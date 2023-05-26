Фото: СУ СК России по Пермскому краю

В Пермском крае во время купания в водоеме утонул 5-летний ребенок. Случай произошел в четверг, 25 мая, в одном из населенный пунктов Кудымкарского округа. Подробности рассказали в региональном Следственном управлении СКР.

По предварительным данным, вечером ребенок играл на детской площадке. Когда он остался один, без присмотра взрослых, то ушел к водоему. Однако во время купания самостоятельно выбраться из воды на берег малыш не смог. В результате, ребенок утонул.

Сейчас по факту гибели мальчика следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. На данный момент осмотрено место происшествия, а также назначены все необходимые судебные экспертизы.

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