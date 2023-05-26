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НовостиОбщество26 мая 2023 14:39

В Пермском крае нашли мертвым мужчину, который исчез, выйдя на обход садовых участков

53-летнего Эдуарда М. искадли два дня
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Найден, погиб, выражаем соболезнования родным и близким, - написали волонтеры поискового отряда Регион 59 к записи о прпавшем 53-летнем Эдуарде М.

Напомним, мужчина пропал 24 мая в Краснокамске. В этот день в 17.45 он вышел на обход участка СНТ «Госучреждение 2а» и бесследно исчез. К насчатью, 26 мая стало известно, что мужчина найден мертвым. Причины смерти волонтеры не сообщают.

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