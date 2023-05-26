В центре Екатеринбурга покончил с собой 29-летний житель Пермского края

В Екатеринбург Александр приехал из Лысьвы. Фото: Олег ГАЛИМОВ/Личная страница погибшего в соцсетях

Во вторник, 23 мая, в Екатеринбурге в парке напротив Свердловской филармонии нашли погибшим 29-летнего уроженца Лысьвы Александра Х. Как сообщают наши коллеги из «КП-Екатеринбург», видимых следов криминальной смерти на теле молодого человека не нашли, предварительная причина смерти - самоубийство.

Для многих земляков Александра новость о его гибели стала настоящим шоком, но большее потрясение вызвало известие о том, что он сделал это добровольно. Как рассказала «Комсомолке» знакомая Александра, в Екатеринбург он уехал на заработки. Последним местом его работы был хостел, где он занимал должность управляющего.

- С Сашей мы знакомы давно - мы оба из Лысьвы, - рассказывает знакомая Александра. - И когда я приехала в Екатеринбург, он поинтересовался, есть ли у меня жилье, сказав, что работает управляющим в хостеле и может помочь, Я сказала, что с жильем у меня все хорошо. Тогда он предложил сходить вместе на концерт Басты, который пройдет 28 мая, и я согласилась. В ночь перед трагедией, 23 мая, он написал мне сообщение: «Что делаешь?» Я не ответила - уже спала. А уже днем узнала, что он покончил с собой. Конечно, я была в шоке.

Что стало причиной, толкнувшей молодого человека на роковой поступок, друзьям остается только гадать. Одни говорят, что у Александра были проблемы с деньгами и кредитными организациями, другие в голос это опровергают. Но вот то, что в личной жизни у молодого человека было не все гладко, подтверждают все.

Думаю, что он мечтал о семье, - продолжает знакомая погибшего. На сколько я знаю, в свои 29 лет у него даже девушки ни разу не было. А вообще он был хорошим, добрым человеком, интересным собеседником. Всегда готов был поддержать, помочь, Даже то сообщение с предложением о жилье много о чем говорит. Что у него могло произойти, чтобы он вот так все решил закончить, я даже предположить не могу.

По данным, «КП-Екатеринбург», лысьвинец оставил предсмертную записку, но ее содержание не разглашается. За телом Александра выехала его мама.

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