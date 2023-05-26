В Пермском крае пропал 21-летний молодой человек

Егор Штейников. Фото: поисковоq отряд "ПрикамьеПоиск"

Волонтеры поискового отряда "ПрикамьеПоиск" объявили в розыск 21-летнего Егора Штейникова. В понедельник, 22 мая, молодой человек вышел из дома в селе Юрла и бесследно исчез.

Приметы

На вид Егору 20 лет. Рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, рыжие короткие волосы, голубые глаза, на лице веснушки. Был одет в темно-серые джинсы с двумя смайликами на штанине, черная футболка с белым принтом, темно-болотного цвета ветровка с белыми вставками на груди и рукавах.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Егора, просят сообщить по телефонам: 8-922-345-67-02 или 102

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