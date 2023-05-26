В Пермском крае 26 мая стартовал основной период сдачи ЕГЭ

Фото: Министерство образования и науки Пермского края

В Прикамье стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2023 году. Для участия в экзаменах прошли регистрацию более 11 тыс. человек, из которых 10 тыс. – выпускники этого года. В первый день к сдаче ЕГЭ по географии, литературе и химии приступили более 2,4 тыс. участников.

В Министерстве образования и науки Пермского края пояснили, что для организации экзаменов в основной период ЕГЭ задействуют 101 пункт проведения экзаменов (ППЭ), в том числе 10 ППЭ - на дому, один - на базе медицинских учреждений.

Все аудитории, где будет проходить итоговая аттестация, оборудовали IP-камерами. Видеонаблюдение на площадках проведения ЕГЭ позволит создать для всех учащихся равные условия при проверке знаний. В течение всего периода проведения экзаменов будет работать региональный ситуационный центр и около 50 онлайн-наблюдателей. Видеонаблюдение во время проведения ЕГЭ в Пермском крае обеспечит компания «Ростелеком».

По словам краевого министра образования и науки Раисы Кассиной, ученики спокойно реагируют на наличие камер в аудиториях.

«Все дети прошли тренировки и знают, как правильно себя вести в момент сдачи экзамена. Они проинформированы о том, что их видно с момента печати документов до сдачи готовой работы. За ходом ЕГЭ следят общественные наблюдатели, и малейшее изменение в поведении ребенка заметно. По опыту прошлых лет дети перестают испытывать дискомфорт и через несколько минут сосредотачиваются на выполнении экзаменационной работы», – отмечает Раиса Кассина.

Кроме того, в пунктах проведения экзаменов организовано медицинское сопровождение специалистами детских поликлиник. Охрану прилегающих к школе территорий осуществляют сотрудники управления федеральной службы войск нацгвардии РФ, а самих помещений – сотрудники частных охранных предприятий. Объективность проведения экзаменов в 9-х и 11-х классах обеспечат более 800 общественных наблюдателей.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что одна из задач регионального правительства – провести ЕГЭ на высоком организационном уровне и принять максимально возможные меры, чтобы экзамен прошел в комфортных условиях.

Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ, которые могут возникнуть, выпускники и их родители могут задать по телефону горячей линии краевого Министерства образования и науки: 8 (342) 217-79-31.

В 2023 году, как и в прошлые годы, наиболее популярными учебными предметами по выбору остаются: профильная математика, обществознание, информатика, биология, история, физика и английский язык.

Основные дни основного периода ЕГЭ в 2023 году пройдут с 26 мая по 20 июня, с 22 июня по 1 июля расписанием предусмотрены резервные дни.

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