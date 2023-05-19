Министр образования Раиса Кассина дала ответы на 10 важных вопросов о проведении ЕГЭ

Министр образования Пермского края Раиса Кассина советует не относиться к ЕГЭ как к событию, которое делит жизнь на «до» и «после». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На следующей неделе в школах прозвенят Последние звонки и у выпускников начнутся серьезные испытания: ОГЭ и ЕГЭ. Как они пройдут? Об этом и многом другом рассказала Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина на брифинге в редакции «Комсомольской правды» в Перми.

- Хочу успокоить и ребят и родителей, никаких принципиальных новшеств в этом году не будет, - акцентировала Раиса Алексеевна. - Если ребята прорешивали задания прошлых лет, то примерно с тем же самым им придется столкнуться в этом году. Формат приема экзаменов остается прежним за исключением того, что бланки заданий будут распечатывать непосредственно в аудитории.

Сколько учеников будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ?

- В этом году в 11 классах будут писать ЕГЭ10 тысяч учеников, но всего сдавать экзамены будут 11 300 ребят. К нынешним выпускникам присоединятся выпускники прошлых лет. В девятых классах ОГЭ будут писать 24 тысячи учеников, и еще пять тысяч будут сдавать экзамены в другом виде.

В какие этапы пройдут экзамены?

- Экзамены в девятых классах стартуют уже 24 мая, а в 11 классах – 26 мая. Сдаются они обычно в три этапа: досрочный – он уже прошел, основной – он начинается в мае и будет идтии до конца июня ,и дополнительный - в сентябре - для тех, кто по разным причинам не сдал экзамены или получил плохие результаты.

Что делать, если не согласен с баллами?

- Если ученик не согласен с полученными баллами, он может написать апелляцию. Это отработанная система, все ребята знают, в какие сроки это нужно сделать и как апелляция будет рассматриваться.

Как выбираются пункты сдачи ЕГЭ?

- Мы отобрали 71 большую школу, в них будут открыты пункты проведения экзаменов. Все эти школы оснащены видеонаблюдением и специальным оборудованием для проведения ЕГЭ.

Как вести себя в пункте сдачи ЕГЭ?

- Все дети уже прошли тренировки и знают, как правильно себя вести в момент сдачи ЕГЭ, - отметила Раиса Алексеевна. – Ребята знают, что камеры хорошие, с высоким углом разворота и каждого на ней видно от момента печати до сдачи готовой работы. Плюс за ходом ЕГЭ следят общественные наблюдатели и малейшее изменение в поведении ребенка заметно. Судя по опыту, дети не пугаются этого, а уже через несколько минут после начала экзамена не реагируют на камеры, а занимаются делом.

Что брать с собой на экзамен?

- Прийти на экзамен лучше за полчаса, не забыть паспорт и ручку. Но даже если случайно забыли все это дома, то не нужно бежать обратно. Мы постараемся сделать все, чтобы установить личность ученика, составим все необходимые документы, и ребенок будет допущен до экзамена. Мы всегда стараемся помочь ребенку в любой ситуации.

Далее нужно будет пройти через металлоискатель, сдать телефон и сесть за свое обозначенное в списке место. С собой можно принести воду и шоколад в нешуршащей обертке.

Сколько длится экзамен?

- На выполнение работы в зависимости от предмета дается от 3 часов до 3 часов 50 минут. Если ребенок с ОВЗ, то ему добавляется 1,5 часа. Важный момент, нередко спрашивают, как часто можно выходить в туалет. Это не регламентируется, но каждый раз, когда ребенок выходит в туалет, это время записывается и потом считается, сколько времени в целом ученик там пробыл. И потом к работе этого ребенка могут быть отдельные вопросы.

Что будет, если заболел на экзамене?

- Если ребенок во время экзамена почувствовал себя плохо, составляется акт и ребенок отправляется домой. Экзамен он сможет сдать в основной этап в ближайший резервный день.

Сколько действуют результаты ЕГЭ?

- Действуют они четыре года, и если результаты устраивают выпускника, то при поступлении в вуз они будут засчитаны. Если человек хочет пересдать какой-то предмет, то он может до 1 февраля написать заявление об этом.

Как будет обеспечена безопасность?

- Чтобы обеспечить безопасность, в пункт сдачи ЕГЭ все будут проходить через рамки металлоискателя. В школе будет усилена охрана, а территорию вокруг будет контролировать представители УМВД. А накануне сдачи экзамена все пункты сдачи ЕГЭ будут проверены кинологами со служебными собаками.