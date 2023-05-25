На космодроме «Байконур» пермские школьники увидели пуск ракеты-носителя «Союз»

Фото: Министерство образования и науки Пермского края

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» состоялся с космодрома «Байконур» 24 мая. Увидеть столь фантастическое зрелище посчастливилось пермским школьникам и их преподавателям.

В состав необычной делегации вошли пятиклассник Михаил Новожилов из Суксуна и его бабушка-учитель английского языка в школе №2, старшеклассники Дмитрий Кузнецов и Виктор Киндеркнехт, педагог технопарка «Кванториум Фотоника» Сергей Иванов.

Дмитрий и Виктор занимаются в космоквантуме и являются активными участниками и призерами ракетостроительного чемпионата «Реактивное движение» корпорации «Роскосмос».

Как рассказали в краевом минобре, на глазах ребят ракета-носитель оторвала от Земли космический корабль «Прогресс МС-23». Пермяки также они посетили площадку №1, с которой 12 апреля 1961 года стартовал корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту, осмотрели первый спутник Земли, капсулу «Союз» собак Белки и Стрелки и другие экспонаты.

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