В космос запустили ракету с символикой «Пермь - 300»

«Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23» отправится на МКС. Фото: t.me/permkrai20

Ракета «Союз-2.1а» стартовала 24 мая с космодрома «Байконур» с символикой «Пермь - 300» на корпусе. Это историческое событие стало еще одним подарком всем жителям в честь юбилея города. Наблюдать за тем, как ракета с частичкой Перми взмывает в небо можно было, подключившись к прямой трансляции.

Событие это не просто связано с юбилеем, наш край непосредственно связан с космической отраслью. Об этом во время трансляции рассказали представители физического факультета - и.о. декана, кандидат физико-математических наук Игорь Лунегов и завкафедрой общей физики, кандидат физико-математических наук Игорь Бабушкин. Они рассказали о вкладе Пермского края в развитие космической отрасли и прокомментировали процесс запуска.

«Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23» отправится на МКС. Он доставил 2,5 тонны грузов: топливо и сжатые газы, питьевую воду, еду и одежду для космонавтов.

За запуском ракеты на Байконуре наблюдали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин с пятиклассником из Суксуна Мишей Новожиловым, воспитанниками пермского «Кванториума» Димой Кузнецовым и Витей Киндеркнехтом.

- Когда видишь такое вживую – ощущаешь всю силу и мощь нашей науки и промышленности, - сказал Дмитрий Махонин. - Берет гордость за всех, кто вкладывает свой труд в освоение космоса. Непередаваемые эмоции. Уверен, что ребята запомнят их на всю жизнь. Прикамье уже более 60 лет неразрывно связано с освоением космоса, а сегодня мы стали еще ближе.

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