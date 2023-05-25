В Перми 25 мая «у танка» прошли съемки фильма «Культурная комедия»

Фото: kino-teatr.ru

В Перми продолжаются съемки фильма «Культурная комедия». Массовые сцены сняли ранним утром 25 мая у Памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу на ул. Сибирской. В них приняли участие несколько десятков пермяков.

По сюжету новой комедии, циничный пермский чиновник Виктор Летаев курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но не интересуется ничем другим. В один из моментов новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны, в скором времени к которой у него возникли нежные чувства.

Режиссером фильма стал Владимир Котт, продюсером выступил уроженец Перми и телеведущий Гавриил Гордеев, а сценаристом – еще один пермяк Ямур Гильмутдинов.

В съемках массовой сцены «у танка» приняли участие главные герои «Культурной комедии» и Пермский губернский оркестр. Главный герой фильма в исполнении Алексея Чадова здесь принимал участие в открытии нового культурного объекта в городе.

По словам создателей фильма, пермяки также смогут увидеть и узнать несколько других знаковых мест города – набережную, Комсомольский проспект, художественную галерею.

В фильме снимаются такие известные актеры, как Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий стоянов, Андрей Федорцов, Антон Богданов и другие. Его выход намечен на 2023 год.

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