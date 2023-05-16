Актер Алексей Чадов занял должность советника губернатора Пермского края

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер Алексей Чадов в своих соцсетях рассказал, что стал советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

«Спешу сообщить, что принял предложение вступить на должность советника губернатора Пермского края и теперь буду курировать культурную жизнь и развитие кинематографа в регионе!», — поделился актер.

Как оказалась, чиновником он будет только на время съемок фильма «Культурная комедия», где сыграет героя, который решил разбогатеть на почве политики. Об этом рассказал «Новый компаньон». Режиссером фильма стал Владимир Котт, а продюсером — уроженец Перми, кавээнщик и телеведущий Гавриил Гордеев.

Алексей Чадов снимался в фильмах «9 рота», «На безымянной высоте», «Любовь в большом городе», «Любовь с ограничениями», «Игры мотыльков», «Мираж», «Война», «Ночной дозор», «Дневной дозор» и многих других.