Аналитики изучили, как растёт популярность IT-ипотеки

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Аналитики Домклик Сбербанка изучили динамику выдач кредитов по «Ипотеке для IT». С начала действия программы в мае 2022 года и по сегодняшний день 2023 года Сбербанк выдал 6,2 тыс. IT-ипотек на 47,2 млрд рублей.

Программа IT-ипотеки набирает популярность: объем средств, выданных по ней за неполные пять месяцев 2023 года, уже превышает объем выдач за 2022 год почти в 1,5 раза. Начиная с февраля банк фиксирует рекордные объемы выдач – по данным за апрель, объем выдач побил очередной рекорд и составил 8,3 млрд руб.

Такому росту спроса, безусловно, способствовало своевременное смягчение условий кредитования IT-специалистов. Напомним, что в феврале 2023 года был снижен зарплатный порог (для городов-миллионников до 120 тыс. руб, и для других населенных пунктов – до 70 тыс. руб.), а также ослаблены возрастные ограничения (с 44 до 50 лет включительно).

Чаще всего в 2023 году IT-специалисты берут льготную ипотеку на квартиры в новостройках – средняя доля первичного жилья в объёмах выдачи составила 76%.

Средняя сумма жилищного кредита по программе — 7,4 млн рублей, а размер первоначального взноса в среднем по России составляет 2 млн рублей.

77% заёмщиков по программе «IT-ипотеки» — мужчины. 29% заёмщиков — люди в возрасте 28–33 года, 23% — 34–38 лет, 22% — 24–28 лет, 15% — 39–43 года.

Чаще всего IT-ипотеку берут жители:

• Москвы (доля в объёме выдач в 2023 году — 28,4%);

• Санкт-Петербурга (12,7%);

• Московской области (9,7%);

• Свердловской области (4,9%);

• Республики Татарстан (3,1%).