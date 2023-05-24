Власти Перми прокомментировали ситуацию с расселением аварийного дома на Куйбышева

Фото: 2ГИС

В Перми жильцы разрушающегося дома по улице Куйбышева, 68 продолжают проживать в небезопасных условиях.

Ранее мы сообщали, что «по факту халатности должностных лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления, не предпринимающих мер по расселению жильцов многоквартирного дома», возбуждено уголовное дело.

Власти Перми прокомментировали ситуацию. В управлении жилищных отношений горадминистрации пояснили, что дом был признан аварийным и подлежащим сносу в 2021 году, однако собственники обжаловали это решение в суде.

На тот момент заявочная кампания в рамках порядка предоставления субсидий на расселение аварийного жилищного фонда уже была приостановлена. Из-за судебных споров дом не удалось включить в программу расселения на 2019-2024 годы. В связи с этим, вопрос о расселении будет рассматриваться уже после 2024 года.

Сейчас за содержание дома отвечает управляющая организация. В случае ее бездействия жильцы могут подать жалобу в Инспекцию Государственного жилищного надзора Пермского края по телефону 241-09-02.

В целях обеспечения безопасных условий для проживания на период расселения дома жильцам может быть предоставлено жилое помещение маневренного жилищного фонда. По этому вопросу следует обращаться в управление по телефону 210-18-06. Отмечается, что обращения пока не поступали.

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