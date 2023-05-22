В Перми возбудили уголовное дело из-за халатности при расселении дома

Фото: 2ГИС

В Перми в марте 2021 года дом по улице Куйбышева, 68 признали аварийным. Жильцов нужно было расселить, но этого сделано не было. Они продолжают проживать в небезопасных для жизни условиях.

В СУ СКР по Пермскому краю рассказали, что жильцы разваливающегося дома через соцсети обратились в ведомство и пожаловались на сложившуюся ситуацию. После проверок было возбуждено уголовное дело «по факту халатности должностных лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления, не предпринимающих мер по расселению жильцов многоквартирного дома».

Сейчас следствие продолжается, выясняются все обстоятельства и условия, которые привели к нарушению прав граждан.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65