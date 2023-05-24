Следить за запуском космической ракеты с логотипом 300-летия Перми можно будет онлайн

Фото: permkrai.ru

Прямая трансляция запуска ракеты «Союз-2.1а» с символикой «Пермь-300» начнется 24 мая в 17:30. Желающие смогут посмотреть ее в коворкинге «Космодром» ПГНИУ по улице Петропавловской, 117.

Во время трансляции выступят представители физического факультета — и.о. декана, кандидат физико-математических наук Игорь Лунегов и завкафедрой общей физики, кандидат физико-математических наук Игорь Бабушкин. Они расскажут о вкладе Пермского края в развитие космической отрасли и прокомментируют процесс запуска.

Чтобы попасть на трансляцию, нужно пройти регистрацию по ссылке. Количество мест ограничено.

«Союз-2.1а»с грузовым кораблем «Прогресс МС-23» отправится на МКС со стартовой площадки Байконура. Он доставит 2,5 тонны грузов: топливо и сжатые газы, питьевую воду, еду и одежду для космонавтов.

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