На МКС отправится космическая ракета «Союз-2.1а» с логотипом 300-летия Перми на борту

Фото: Роскосмос

24 мая с Байконура будет запущена космическая ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23».

Как сообщили в Роскосмосе, грузовик доставит на МКС около 2,5 тонны грузов: топливо и сжатые газы, питьевую воду, еду и одежду для космонавтов. Также на «Прогрессе» отправят рабочее место для установки на внешней поверхности модуля «Звезда» во время выхода в открытый космос.

На борт ракеты нанесли логотип 300-летия Перми, которое будут отмечать 12 июня. Таким образом Роскосмос отметил вклад Перми в развитие космической отрасли – на пермском заводе «Протон-ПМ» производятся двигатели для российских космических ракет.

«Прогресс МС-26» был доставлен на Байконур 19 мая. Старт состоится 24 мая в 15.56 по московскому времени.

- Полет пройдет по сверхбыстрой схеме сближения, уже через 3,5 часа корабль доберется до МКС, - сообщили в Роскосмосе.оскаом