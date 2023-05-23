ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез представил свои проекты в сфере промышленного туризма на форуме гостеприимства

Пермские нефтепереработчики научили гостей форума рисовать нефтью

С 17 по 19 мая в Перми прошел первый всероссийский форум гостеприимства. На нем, в частности, были представлены проекты в сфере промышленного туризма, который последние годы все больше набирает обороты.

Среди успешных кейсов промышленников – проект «Нефтяная линия Перми» от ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза. Год назад предприятие запустило в столице Прикамья новый туристический маршрут. Проходя с экскурсией по «Нефтяной линии Перми», люди знакомятся с историей самого молодого района города - Индустриального.

- Приоткрыть тайны нефтепереработки и рассказать о работе огромного предприятия мы решили, опираясь на парадигму развития: развивается завод - развивается территория, и показали это на примере нового экскурсионного маршрута, который стал сегодня новым брендом Перми,- рассказала Вера Мартынюк, помощник генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». - Предприятие проводит и уникальные мастер-классы, в которых с удовольствием участвуют как дети, так и взрослые.

Одним из таких мастер-классов стало рисование нефтью. Можно было попробовать себя в роли адепта нефтизма, 30 минут на создание собственного шедевра при помощи нефти, кисти и бумаги.

Участники мастер-класса признались: было любопытно попробовать себя в новом направлении искусства, это позволило иначе посмотреть на традиционные вещи и на себе ощутить связь с энергетической отраслью, историей и технологиями.