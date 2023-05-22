Мэрия Перми попросила ТЮЗ оплатить компенсацию за закрытые парковки

Сейчас продолжается строительство новой сцены Театра юного зрителя. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский ТЮЗ опубликовал открытое письмо губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой рассмотреть вопрос перехода учреждения в краевое подчинение. Соответствующее письмо театр разместил на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Дело в том, что сейчас продолжается строительство новой сцены Театра юного зрителя. В связи с этим, подрядчик перекрыл для движения часть улицы Пермской. Движение по улице Пермской ограничено на период с 22 января 2022 года до 31 мая 2023 года. На закрытом участке дороги располагается платная парковка, которую автомобилисты в настоящее время не используют.

Руководство администрации города направила ТЮЗу письмо, в котором предлагается изыскать в бюджете возможность для компенсации недополученных доходов из-за перекрытия дороги и ликвидации 27 платных парковочных мест. Согласно письму, сумма недополученных доходов превысила 602,5 тысячи рублей.

«Театр является муниципальным, и вызывает недоумение требование с подведомственного учреждения возмещения недополученной выгоды. На сегодняшний день, 22.05.2023, полностью выполнен подготовительный цикл работ. На 80% выполнены общестроительные работы. Ведутся отделочные и монтажные работы. На очереди этап благоустройства», - говорится в обращении Пермского ТЮЗа к губернатору.

В театре также напоминают, что «новое театральное здание – один из главных и наиболее ожидаемых подарков городу в юбилейный для Перми год, призванный украсить и оживить исторический центр».

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе городской администрации. В мэрии «Комсомолке» пояснили, что «цель этого письма - обратить внимание заказчика строительства новой сцены ТЮЗа, а именно руководства театра, на проблему неоднократного продления сроков закрытия улицы Пермской.

– Движение на участке улицы Пермской закрыто уже больше года, а подрядчик уже четвёртый раз обращается за переносом срока. Театру как заказчику работ следует усилить контроль за подрядчиком и более ответственно относиться к производству работ, подчеркнули в мэрии. – Письмо было отправлено не для того, чтобы взыскать деньги с бюджетного учреждения, а для того, чтобы дисциплинировать руководство театра и напомнить ему о необходимости скорейшего возвращения участка улицы для пользования автомобилистов.

В настоящее время письмо коллектива пермского ТЮЗа к губернатору Прикамья находится на рассмотрении. В пресс-службе краевого правительства сообщили, что по итогам его рассмотрения будут приняты соответствующие поручения.

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