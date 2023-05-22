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Общество22 мая 2023 10:22

Мэрия Перми попросила ТЮЗ оплатить компенсацию за закрытые парковки

Движение на участке улицы Пермской закрыто больше года
Екатерина Оборина
Сейчас продолжается строительство новой сцены Театра юного зрителя.

Сейчас продолжается строительство новой сцены Театра юного зрителя.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский ТЮЗ опубликовал открытое письмо губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой рассмотреть вопрос перехода учреждения в краевое подчинение. Соответствующее письмо театр разместил на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Дело в том, что сейчас продолжается строительство новой сцены Театра юного зрителя. В связи с этим, подрядчик перекрыл для движения часть улицы Пермской. Движение по улице Пермской ограничено на период с 22 января 2022 года до 31 мая 2023 года. На закрытом участке дороги располагается платная парковка, которую автомобилисты в настоящее время не используют.

Руководство администрации города направила ТЮЗу письмо, в котором предлагается изыскать в бюджете возможность для компенсации недополученных доходов из-за перекрытия дороги и ликвидации 27 платных парковочных мест. Согласно письму, сумма недополученных доходов превысила 602,5 тысячи рублей.

«Театр является муниципальным, и вызывает недоумение требование с подведомственного учреждения возмещения недополученной выгоды. На сегодняшний день, 22.05.2023, полностью выполнен подготовительный цикл работ. На 80% выполнены общестроительные работы. Ведутся отделочные и монтажные работы. На очереди этап благоустройства», - говорится в обращении Пермского ТЮЗа к губернатору.

В театре также напоминают, что «новое театральное здание – один из главных и наиболее ожидаемых подарков городу в юбилейный для Перми год, призванный украсить и оживить исторический центр».

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе городской администрации. В мэрии «Комсомолке» пояснили, что «цель этого письма - обратить внимание заказчика строительства новой сцены ТЮЗа, а именно руководства театра, на проблему неоднократного продления сроков закрытия улицы Пермской.

– Движение на участке улицы Пермской закрыто уже больше года, а подрядчик уже четвёртый раз обращается за переносом срока. Театру как заказчику работ следует усилить контроль за подрядчиком и более ответственно относиться к производству работ, подчеркнули в мэрии. – Письмо было отправлено не для того, чтобы взыскать деньги с бюджетного учреждения, а для того, чтобы дисциплинировать руководство театра и напомнить ему о необходимости скорейшего возвращения участка улицы для пользования автомобилистов.

В настоящее время письмо коллектива пермского ТЮЗа к губернатору Прикамья находится на рассмотрении. В пресс-службе краевого правительства сообщили, что по итогам его рассмотрения будут приняты соответствующие поручения.

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