«Т Плюс» приступают к профилактике теплосетей в Кондратово, Владимирском и Заостровке

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Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» с 22маяначинают проверку теплосетей на прочность и плотность для очередных зданий Перми. Всего в краевой столице будет проверено 2056 км теплосетей, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме, убедится в их надежности для несения необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с ремонтами на ТЭЦ и котельных, а также профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях. При готовности тепломагистралей и завершении всех работ на внутридомовом оборудовании подача горячей воды может быть возобновлена раньше заявленного срока.

В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую Ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.

Гидравлические испытания: 22.05-26.05

ул. 5-я Каховская, 8/1, 8/2, 8а, 8б, 8в, 10, 10а;

ул. Адмирала Ушакова, 32, 36, 36б, 49, 53, 55, 55/1, 55/2, 57/1, 57/2, 57/3, 59/1, 59/2, 59/3, 76;

ул. Байкальская, 3/1, 3/2, 5/1, 9, 11;

ул. Батумская, 8, 11;

ул. Водников, 29а, 65, 65а, 83;

ул. Волгодонская, 5, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 26, 26/1, 26/2;

ул. Калинина, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 30а, 32а, 32, 34, 36, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49;

ул. Каляева, 11, 11/1, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 35, 35а;

ул. Капитанская, 12, 21, 22, 22а;

ул. Нижне-Курьинская, 4, 8, 10, 12;

ул. Сокольская, 123;

ул. Г. Танцорова, 7, 11, 14, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 48, 50;

ул. Черниговская, 1, 5, 9;

ул. Капитана Пирожкова, 25, 32, 33, 36, 37, 38, 40;

ул. Байкальская, 3/1, 3/2, 5/1, 9, 11;

ул. Туапсинская, 20;

ул. Теплоходная, 14, 14а;

ул. Юнг Прикамья, 10.

Гидравлические испытания: 22.05-05.06

п. Кондратово:

ул. К. Маркса, 1а, 1б, 1г, 1в, 2, 4, 8, 8а, 8б;

ул. Камская, 1б, 2/2, 2а, 3, 4а, 4б, 7;

ул. Культуры, 1, 2, 2/1, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11;

ул. Садовое кольцо, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 35а;

ул. Школьная, 16, 16а, 16б, 16в;

ул. Красавинская, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10;

ул. Строителей, 1, 3, 3/1, 5, 7, 9;

ул. Артемьевская, 1, 3;

ул. Нифантова, 5.

мкр. Кислотные дачи:

ул. Веденеева, 43, 51, 53, 55;

ул. Волховская, 23, 34;

ул. Газонная, 1, 5, 5а, 19а;

ул. Косякова, 9, 17, 22;

ул. Генерала Кронита, 2, 4/1, 6, 6а, 8, 11, 13, 15, 18;

ул. Лаврова, 14, 16, 18.

Дзержинский район:

шоссе Космонавтов, 166, 166а, 166б, 166в, 166г, 194;

ул. 1-я Ипподромная, 5;

ул. Встречная, 27, 31а, 35, 35а, 37;

ул. Подлесная, 2, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13;

ул. С. Куфонина, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21а, 22, 24, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 32;

проспект Парковый, 2, 2а, 4, 6;

мкр.Заостровка:

ул. С. Есенина, 3/4, 5/2, 7, 9, 11, 13;

ул. В. Маяковского, 25, 31, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 35, 37, 37/2, 37/3, 39, 41, 41а, 41б, 41/1, 42б, 43, 45, 46а, 46б, 48, 51, 53;

ул. 1-я Колхозная, 2, 4, 8;

ул. Новоколхозная, 2;

ул. Водопроводная, 8а.

Гидравлические испытания: 23.05-05.06

ул. Льва Шатрова, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

ул. Героев Хасана, 1, 3, 3а, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 15, 17, 19, 21;

ул. В. Белинского, 40, 42, 47, 47а, 49;

ул. В. Чкалова, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

ул. В. Татищева, 4, 6, 7, 8;

ул. А. Турчевича, 6, 8;

ул. Вильгельма де Геннина, 3;

ул. Карла Модераха, 6, 8;

ул. Н. Чернышевского, 39;

ул. П. Осипенко, 46;

ул. 1-я Красноармейская, 17, 17а, 31, 37;

ул. Сибирская, 46, 48, 48/1, 48/2, 50, 52, 55, 57, 59, 61, 63.

ул. 25-го Октября, 59, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 70, 77, 81, 81/1, 83;

ул. Газеты «Звезда», 44, 44а, 46, 52, 54;

ул. А. Швецова, 32;

М. Горького, 65, 65а, 74, 75, 76, 77, 77а, 80, 82;

К. Тимирязева, 24, 24а, 25, 26, 26а;

Н. Островского, 65, 69;

ул. Революции, 20, 22, 24.

Гидравлические испытания: 23.05-06.06

ул. Загуменных, 4а;

ул. Кочегаров, 35, 35а;

ул. Генерала Наумова, 7, 19;

ул. Машинистов, 20/2, 20/3, 22а, 24, 29, 43а, 46, 49, 49а, 49/9, 51;

ул. Лепешинской, 5.

Гидравлические испытания: 25.05-07.06

Бульвар Гагарина, 66а, 68, 70, 70а, 70б, 72а, 72б, 73, 73а, 75, 75а, 77, 77а, 79, 79а, 81/4, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 83а, 85, 87, 89а, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/6, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 105а, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/7, 109, 111/1, 111/2, 113, 113а, 115;

ул. Ушинского, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

ул. А. Гайдара, 1, 3, 4, 5, 6/2, 6/1, 8, 8а, 8б, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16/2, 16, 18, 20;

ул. Пушкарская, 55;

ул. Н. Крупской, 61а, 65/1, 65/2, 67, 68, 69/2, 69/1, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 78а, 79а;

ул. П. Лумумбы, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19;

ул. Н. Чернышевского, 3а, 7, 7а, 9а;

ул. Н. Островского, 68, 109, 111, 111а, 113;

ул. 25-го Октября, 1, 1а, 3, 4, 5;

ул. Газеты «Звезда», 3, 3а, 5, 8, 12, 12а, 13а, 14, 18, 18а;

ул. Сибирская, 1, 2, 4, 4а, 5, 5а, 7а, 9, 9а, 11;

ул. Советская, 21, 22, 24а, 25, 26, 26а, 28, 28а, 29, 29/1, 33, 36, 40, 46, 48;

ул. Монастырская, 11, 11б, 15, 15а, 21, 23, 23а, 25, 27, 41;

ул. Петропавловская, 17, 19, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 30а, 30б, 35;

ул. В. Ленина, 23, 25, 25а, 27, 27а, 31;

ул. Н. Крисанова, 57, 59, 67, 69, 71;

ул. Л. Голева, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13.

Гидравлические испытания: 26.05-08.06

ул. Коломенская, 3, 4, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 24а, 26, 49, 51;

ул. Загарьинская, 3, 6;

ул. Пихтовая, 2, 4, 8, 10, 14, 14а, 18, 19, 20, 24, 24а, 26, 28, 28а, 29, 30, 30а, 30а/1 ,31, 32, 34, 36, 36а, 37, 38, 38а, 40, 40а, 42;

ул. Косьвинская, 7, 9, 11, 11а, 11/1, 13;

ул. Козьмы Минина, 1а, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11а, 12;

ул. Ординская, 8, 10а;

ул. Краснополянская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 20а, 21, 24, 26, 27, 28, 29/5угл., 30, 32, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40;

ул. Серпуховская, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 11а, 15, 17, 19, 19/2а;

ул. Полазненская, 26;

ул. Лиственная, 2;

ул. Кустовая, 1, 2, 3, 5, 7;

ул. Героев Хасана, 89, 91, 91а, 95, 97, 97а, 105/1, 105/7, 105/19, 105/21, 105/28, 105/43, 105/44, 105/72, 105/73, 105/74, 105/115, 107а, 107в;

ул. Нейвинская, 1, 9, 10, 10а, 11, 12, 14;

Ашапский переулок, 4;

ул. Бригадирская, 1, 2, 8, 9, 14, 20, 26, 26а;

ул. Г. Овчинникова, 11, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 29а, 29б, 33а, 35а;

ул. Кисловодская, 12, 15;

ул. Челюскинцев, 2а, 2б, 4, 4/1, 7;

ул. Связистов, 11, 11а, 18, 20, 22, 24, 26;

шоссе Космонавтов, 49, 51, 53, 55, 55а, 57;

ул. А. Мильчакова, 4, 6, 10, 14, 18.