В Пермском крае на пожаре в частном жилом доме погибли две девочки двое взрослых

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В минувшее воскресенье 21 мая в селе Фоки Чайковского округа около 10 часов вечера произошел жуткий пожар. Загорелся частный дом. По данным МЧС, огонь охватил 140 квадратных метров.

Уточненную информацию сообщили в следственном комитете. После тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины 56 и 53 лет и их внучек 5 и 7 лет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на особом контроле руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина.

Фото предоставлено очевидцами

На месте трагедии работают следователи-криминалисты и эксперт-пожаротехник. Причины возникновения пожара, который привел к гибели четырех человек, устанавливаются.

Ранее местные жители рассказали нам, что спастись удалось родителям девочек.

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