Четыре человека погибли на пожаре в Пермском крае

Фото предоставлено очевидцами

В воскресенье, 21 мая, в 22.18 в МЧС поcтупило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Красная в селе Фоки Чайковского округа. К месту ЧП выехали 7 единиц техники и 33 человек личного состава МЧС

- По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение частного жилого дома. Предварительная площадь пожара составляет 140 квадратных метров. К сожалению, на пожаре имеются погибшие, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Фото предоставлено очевидцами

По состоянию на 01.00 огонь еще не потушили, говорят местные жители. Также, по их словам, в огне погибли четыре человека.

- Тут сейчас у всех паника, ничего непонятно, говорят, что погибли две девочки, их бабушка и дедушка, отца и мать удалось спасти, огонь все еще тушат, наверное, пожарные будут дежурить до утра, - рассказала «Комсомолке» одна из местных жительниц.

Однако другая жительница села говорит, что пока информации о тех, кто точно погиб, верить нельзя, так как маму семейства увезли в больницу.

Фото предоставлено очевидцами

- Всего в семье трое детей, как я знаю, маму и детей увезли в больницу, но вот всех ли детей, пока неизвестно, - говорит местная жительница.

По словам местных, огонь охватил два дома, в одном из них проживают две семьи. По информации федеральных СМИ, в огне погибли трое взрослых и один ребенок. Как только трагедию прокомментирует следственный комитет, мы опубликуем уточненную информацию на нашем сайте.