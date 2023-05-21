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НовостиОбщество21 мая 2023 12:53

Пропавшую на трассе Пермь - Екатеринбург женщину нашли мертвой

Ее искали с октября прошлого года
Виктор Правдин
Фото: поисковый отрялд имени Ирины Бухановой

Фото: поисковый отрялд имени Ирины Бухановой

- Найдена, погибла. Выражаем соболезнования родным и близким, - написали волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой к записи о пропавшей 50-летней Наталье Могильниковой.

Напомним, Наталья пропала еще 29 октября прошлого года. Как сообщали волонтеры, в тот день в районе 54 километра трассы Пермь - Екатеринбург она вышла из машины в лесном массиве и исезла. Был ли кто-то в тот момент с женщиной, и почему она вышла из машины, волонтеры не сообщали.

К несчастью, 20 мая поисковики сообщили, что Наталья погибла. Что именно произошло с женщиной, не сообщается.

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