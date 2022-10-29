«Нас с Валей похитили и продали, я сбежала, а она осталась, ищите ее...». Молодая студентка пермского колледжа загадочно пропала по дороге на учебу

Девушка села в поезд сообщением Балезино-Пермь и будто испарилась. Фото предоставлено родственниками пропавшей девушки

Вот уже 20 лет супруги Шкляевы из села Чепца Удмуртской Республики разыскивают свою пропавшую дочь Валентину. Молодая студентка пермского колледжа загадочно пропала по дороге на учебу. Девушка села в поезд сообщением Балезино-Пермь и будто испарилась. Спустя 10 лет на железнодорожной станции Чепца почтальоны при выемке писем нашли странную записку. На вырванном из школьной тетрадки клочке бумаги черной пастой было оставлено послание родителям девушки. Небрежно написанные на скорую руку едва различимые слова одновременно приводили в ужас и вселяли надежду в то, что Валя жива. Родители до сих пор не знают автора этих строк, как и то, что же на самом деле случилось с их дочерью. Журналист «Комсомолки» попытался разобраться, что произошло с молодой студенткой пермского колледжа 30 сентября 2002 года.

Последний рейс

Валентина Шкляева родилась 29 октября 1983 года в небольшом селе Чепец Удмуртской Республики. Окончив 11 классов сельской школы, Валентина захотела учиться дальше и получить высшее образование. В близлежащий город из села добираться было сложно из-за проблем с транспортом, а рядышком - ж/д вокзал, в расписании которого электричка до Перми. Решение Валентина приняла моментально: поеду учиться в пермский институт.

- Но в вуз дочка поступить не смогла, поэтому подала документы в педагогический колледж, и ее зачислили, - вспоминает мама пропавшей студентки Надежда. - Вале дали комнату в общежитии, у нее появились новые знакомства, интересы и любовь к городу - миллионнику. Но почти каждые выходные она приезжала нас навестить.

В конце сентября 2002 года Валентина в очередной раз приехала в родной Чепец. Выходные с родителями пролетели незаметно, и девушке нужно было уезжать на учебу. Утром 30 сентября, крепко обняв отца и нежно поцеловав маму, молодая студентка побежала на вокзал, пообещав, что через две недели обязательно приедет. В 4.35 Валентина запрыгнула в электропоезд №0662 сообщением Белезино-Пермь-2 и с тех пор ее больше никто не видел. Об исчезновении дочери родители узнали только спустя 12 дней.

- Когда Валя не приехала в назначенный день, мы сразу почувствовали неладное, - вспоминает Надежда. - Она у нас девочка ответственная и если бы планы поменялись, она точно бы нам сообщила. Мы позвонили нашей племяннице в Пермь и спросили, не видела ли она Валю. Она сходила в общежитие и узнала, что со дня отъезда Валя там не появлялась. В голову сразу полезли ужасные мысли, и я как могла их отгоняла. Через два дня мы с мужем уже были в пермском колледже. Преподаватели подтвердили, что вот уже две недели Валентина не ходит на учебу, мы опросили всех ее однокурсниц, но они тоже не знали, куда она могла пропасть.

В этот же день родители Валентины пошли в милицию и девушку объявили в розыск. Дело вел младший лейтенант милиции Роман Апостолов, но никаких зацепок оперуполномоченный найти так и не смог. После исчезновение Валентины ее отец несколько дней подряд приходил на вокзал и садился на тот самый поезд, который увез ее дочь в последний рейс. С фотографией дочери в руках он подходил к каждому пассажиру, проводнику, контролеру, в надежде услышать хоть что-то, хоть какую-то зацепку, но в ответ люди отрицательно качали головой. Мать Валентины не сдавалась - писала на телевидение, депутатам, даже дошла до исполняющего обязанности министра внутренних дел России и спустя 5 месяцев получила письмо, что Валентина объявлена в федеральный розыск. А потом долгих десять лет тишины.

«Нас с Валей похитили, я сбежала, а она нет, ищите ее в Пскове».

Все это время родители Валентины не находили себе места. Надежда оборвала телефоны городских и сельских отделов милиции.

- Здравствуйте, это Надежда Шкляева, мама Валентины, есть для меня какая-то весточка о дочке - в тысячный раз спрашивала она у полицейских.

- Ее разыскивают, никакой информации нет, как появится, сообщим, - сухо отвечал мужской голос.

И тут в дверь к Шкляевым постучали.

- Как сейчас помню этот день - 14 февраля 2012 года - за окном была вьюга и дикий холод...кто там? - спросила Надежда.

- Откройте, это из милиции! - раздался за дверью громкий голос.

Двое мужчин в форме зашли на порог и самый высокий протянул Надежде смятый тетрадный листок. Материнское сердце сразу почувствовало, что речь идет о ее дочери, и женщина стала жадно вчитываться в каждое слово.

«Добрые люди, кто найдет этот листок, передайте его. Ее маму зовут Шкляева Надя, папу Шкляев Леша, есть у нее брат, как зовут, не знаю. У них дочка потерялась много лет назад, зовут Валя, мы сбежали с ней из тех мест, где нас держали, нас продали, нас высадили в Пскове. Я добираюсь автостопом на электричках. Она с ребенком не решилась. Пусть ищут ее в Пскове. Я из Перми, почти дома, добираюсь уже неделю. Меня зовут Галя. Передайте, люди, она жила в этом селе Чепец. Ребенку у нее три года, девочка, зовут Дашенька. Ищите, у меня электричка уже придет».

После этих слов Надежда рухнула на диван, а потом резко соскочила и, пока полицейские разговаривали с ее мужем, побежала на работу, чтобы сделать ксерокопию загадочного послания. Вернувшись домой, женщина отдала оригинал записки полицейским, и они ушли - снова наступили долгие годы тишины.

«Это я ее убил, а тело закопал»

Обстоятельства исчезновения девушки следователи установили в 2017 году в ходе расследования уголовного дела об убийстве двух маленьких девочек. Тогда на железнодорожной станции Пермь II неизвестный мужчина познакомился с убежавшими из дома 13-летней девочкой и ее 12-летней подружкой, обманом привел девочек в безлюдное место, изнасиловал и убил. Двенадцать лет преступление оставалось не раскрытым, но работа по нему продолжалась следователями все эти годы и Следователи СК установили, что чудовищное преступление совершил 29-летний житель Удмуртии Сергей Халметов.

- Во время убийства и изнасилования девочек остались биологические следы преступника. В середине нулевых Халметов уже сидел за убийство женщины, и тогда его биологический профиль попал в федеральную базу геномной информации. Данные биологических следов, найденных на телах убитых девочек совпали. В дальнейшем следователи установили местонахождение Халметова и в 2017 году задержали его в Удмуртии. Конечно, сначала он отпирался, придумывал разные версии, но вскоре разрыдался и во всем сознался. В ходе расследования он написал явку с повинной, в которой и признался в убийстве Валентины Шкляевой. Выяснилось, что Халметов и Шкляева жили в одной деревне. Халметов работал путевым рабочим на ж/д станции в Курье и так сложилось, что 30 сентября они ехали на одном поезде - девушка на учебу, Халметов - на работу. По дороге они разговорились, выпили, вышли на станции в Закамске, и Халметов повел ее в лес. Он рассчитывал, что девушка готова на близость, но она начала сопротивляться, и тогда он ее задушил, а тело закопал. Следователи до сих пор продолжают работу по данному уголовному делу. На месте, указанном Халметовым, продолжают искать тело убитой, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

А что с запиской?

По одной из версий, записку мог написать полусумасшедший житель села Чепца. Однако Надежда не верит в эти слухи и считает, что все, что в ней написано - правда.

- В нашем селе 1,5 тысячи человек - все друг друга знают, - говорит Надежда. - Никаких полоумных у нас нет. Я верю, что моя дочь жива, и я буду продолжать ее искать.

Мы решили показать ксерокопию записки пермскому судебному эксперту, графологу и психологу Анастасии Пермяковой. Специалист сразу отметила, что для более точного заключения, ей нужен оригинал записки, но даже по ксерокопии она смогла сделать определенные выводы. По ее словам, у автора записки нет признаков психического расстройства.

- Человек находился в состоянии глубокого стресса, страха, также присутствуют признаки, отражающие неудобство при письме. Почерк отражает характеристики по женскому психологичному типу. Окончательные выводы можно сделать, соблюдая необходимые условия, которые являются обязательными при качественном анализе любого образца почерка, - заключила Пермякова.

Исходя из всех перечисленных фактов, небольшая вероятность, что Валентина Шкляева жива, все же есть. Ведь каждый год в мире исчезают миллионы людей и встречаются случаи, когда пропавших без вести находят спустя десятки лет. Возможно, Валентину действительно где-то удерживают. Возможно, записка не врет, и девушка сейчас находится в Пскове.

Надежда просит всех, кто мог видеть ее дочь после исчезновения, писать ей на страницу в соцсети.

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