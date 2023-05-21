Под Краснокамском насмерть разбился водитель иномарки

Фото: t.me/gibdd_159

Ночью 21 мая по автодороге Мысы-Ласьва ехал 58-летний водитель «Рено Сандеро». На 4 километре дороги по неизвестным пока причинам мужчина съехал с дороги и врезался в дерево. После столкновения машина перевернулась, а водитель получил смертельную травму.

- По данному факту сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего., - сообщили в Госавтоинспеции Пркиамья.

Фото: t.me/gibdd_159

Сотрудники ГИБДД призывают жителей Краснокамска не превышать скорость и не совершать рискованных маневров.

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