Под Краснокамском насмерть разбился водитель иномарки

Фото: t.me/gibdd_159
Ночью 21 мая по автодороге Мысы-Ласьва ехал 58-летний водитель «Рено Сандеро». На 4 километре дороги по неизвестным пока причинам мужчина съехал с дороги и врезался в дерево. После столкновения машина перевернулась, а водитель получил смертельную травму.
- По данному факту сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего., - сообщили в Госавтоинспеции Пркиамья.
Фото: t.me/gibdd_159
Сотрудники ГИБДД призывают жителей Краснокамска не превышать скорость и не совершать рискованных маневров.
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