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НовостиПроисшествия20 мая 2023 17:17

В Пермском крае мотоциклист налетел на столб и погиб

Его пассажирка госпитализирована
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Игорь Ашихмин на месте ДТП

Игорь Ашихмин на месте ДТП

Фото: принтскрин видео.

В воскресенье, 20 мая, в Чусовом произошло смертельное ДТП.

Его подробности рассказал врио начальника отдела Госавтоинспекции отдела МВД России «Чусовской» Игорь Ашихмин.

- Около 19.30 со стороны улицы Южная по направлению к улице Ленина двигался мотоцикл без государственных номеров под управлением 20-летнего водителя. Он, по предварительным данным, на перекрестке не справился с управлением и наехал на дорожный знак.

В результате ДТП сам водитель погиб, его молодая пассажирка получила травмы и была госпитализирована. Как рассказали очевидцы, у девушки серьезно пострадала голова.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку, уточняют все обстоятельства.