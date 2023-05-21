В Перми обыскали квартиру адвоката Елены Першаковой

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Перми прошли обыски у юриста Елены Першаковой, представляющей интересы «Пермского Мемориала» (признан в России иностранным агентом).

- Причем сначала пришли в дом к подруге, где Елена ночевала, оттуда поехали уже к Елене на квартиру. Обыски начались в 12.00 и закончились в 18:00. Изъяты: телефон, ноутбук, системный диск, документы, касающиеся представления интересов Пермского «Мемориала» (не признан иноагентом, но связан с Международным «Мемориалом», признанным в РФ иностранным агентом), - сообщается в соцсетях правозащитной организации.

Напомним, в Перми утром 19 мая прошли обыски у активистов-общественников и правозащитников. Среди них оказались члены Президентского совета по правам человека Светлана Маковецкая и Татьяна Марголина. Обыски проводили сотрудники УФСБ России по Пермскому краю, как минимум, по шести адресам. Правозащитники и активисты-общественники так или иначе связаны с обществом «Мемориал» (признан в России иностранным агентом).

Ранее было возбуждено уголовное дело по поводу попытки вывоза из России в Германию архивных документов, которые представляют культурную и историческую ценность. По версии следствия, покушение на контрабанду культурных ценностей по предварительному сговору совершили председатель пермского Центра исторической памяти Александр Чернышов и бывший председатель «Пермского Мемориала» (в России не признан инагентом) Роберт Латыпов, находящийся за пределами страны.

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