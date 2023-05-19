В Перми 19 мая прошли обыски у нескольких правозащитников

Татьяна Марголина Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Перми утром 19 мая прошли обыски у активистов-общественников и правозащитников. Среди них оказались члены Президентского совета по правам человека Светлана Маковецкая и Татьяна Марголина.

По постановлению Ленинского районного суда Перми обыски проводили сотрудники УФСБ России по Пермскому краю, как минимум, по шести адресам. Правозащитники и активисты-общественники так или иначе связаны с обществом «Мемориал» (признан в России иностранным агентом), сообщает «Новый компаньон».

Также известно о проведении обысков у журналистки Татьяны Черепановой и адвоката Оксаны Асауленко, экс-руководителя Пермской гражданской палаты и правозащитника Игоря Аверкиева.

Обыски начались одновременно около 06:30. Татьяны Марголина в это время находилась не в Перми, обыск проходил без ее присутствия. Лица, у которых прошли обыски, проходят по заведенному уголовному делу в качестве свидетелей.

Ранее было возбуждено уголовное дело по поводу попытки вывоза из России в Германию архивных документов, которые представляют культурную и историческую ценность. По версии следствия, покушение на контрабанду культурных ценностей по предварительному сговору совершили председатель пермского Центра исторической памяти Александр Чернышов и бывший председатель «Пермского Мемориала» (в России не признан инагентом) Роберт Латыпов, находящийся за пределами страны.

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