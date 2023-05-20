В Перми полностью открыли движение по Коммунальному мосту

Фото: администрация Перми

Дачники, которые будут возвращаться в воскресенье в Пермь, будут приятно удивлены: Коммунальный мост полностью открыли. Движение транспорта возобновлено по всей ширине проезжей части.

- Подрядчик завершил работы на ранее закрытой части моста, что позволило ее открыть,- объяснили в администрации Перми. - Движение по всем полосам открыли на время ремонта улицы Спешилова для минимизации транспортных заторов.

Напомним, на улице Спешилова началось фрезерование старого асфальтового покрытия, после чего подрядчики уложат новый асфальт. Планируется, что работы продлятся около месяца, тем более что ведутся они преимущественно по ночам.

После завершения ремонта на улице Спешилова будут возобновлены работы на мосту через Каму.

Ранее мы писали о том, что Коммунальный мост в Перми сковали пробки.

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