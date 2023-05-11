Коммунальный мост в Перми сковали пробки

С Коммунального моста сняли асфальт, открыты только две полосы. Фото: Анна Маркова

Непростым выдалось утро 11 мая для водителей и пассажиров общественного транспорта, чей путь на работу лежал через Коммунальный мост. Накануне здесь начался ремонт дороги, рабочие перекрыли две полосы движения и сняли верхний слой асфальта.

- В начале девятого утра вез клиента из Закамска. Пробка начиналась с Якутской, стояли улица Спешилова, Коммунальный мост, улица Попова, - рассказывает таксист Юрий. – «Яндекс» показывал 9-бальные пробки, мы потеряли больше часа.

Автомобилисты 11 мая утром стояли в пробке больше часа. Фото: Анна Маркова

Примыкающие к мосту улицы Окулова, Петропавловская, Попова тоже сковали потоки машин. К полудню ситуация сильно не улучшилась. Водители двигались друг за другом с черепашьей скоростью, но уже по направлению к Закамску. Напряженнее всего обстановка оставалась на перекрестке Попова и Окулова.

На мосту журналисты «КП» застали бригаду рабочих и несколько машин дорожной техники. Ремонт объекта выполняет ООО «Стройград Плюс». Представитель подрядчика, находившийся на месте работ, рассказал, что кроме асфальтобетонного покрытия здесь еще будет уложен гидроизоляционный слой, установлены пешеходные ограждения, шумозащитные экраны на правом берегу, ливнеприемники и колодцы. Все работы планируется выполнить до 1 июля.

- То есть до июля здесь будут пробки?

- Пробки будут до тех пор, пока водители не найдут для себя альтернативные пути проезда.

Но альтернативы у автовладельцев немного - добираться до работы через Красавинский мост либо Гайву, то есть делать огромный крюк.

В администрации города призвали горожан отнестись к ситуации с пониманием:

Подрядчик планирует закончить ремонт к июлю. Фото: Анна Маркова

- Работы ведутся в соответствии с графиком. Предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения. В частности, установлены предупреждающие дорожные знаки. Разработаны режимы движения транспорта и временные ограничения, чтобы минимизировать возможные неудобства для автомобилистов. МКУ «Пермблагоустройство» просит жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать маршрут и пути объезда. Обычно требуется 2 - 3 дня, чтобы водители адаптировались к ограничениям движения и транспортная обстановка нормализовалась.

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