В Перми перенесли остановку на шоссе Космонавтов

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С 20 мая остановка «Улица Космонавта Леонова» на шоссе Космонавтов переехала ближе к центру Перми. Раньше она находилась до перекрестка шоссе с улицей Космонавта Леонова, а теперь – за ним. Благодаря этому на остановке, где ранее пассажиры могли сесть на автобусы маршрутов №29, №62 и №80, теперь останавливается еще и автобус №10.

- Это позволит улучшить транспортную доступность для жителей микрорайона, - сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 20 мая закрывается движение на перекрестке улиц 2-я Шоссейная и Папанинцев. Перекрытие связано со строительством третьего этапа новой дороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара».

Объезд закрытого участка возможен по временной дороге, расположенной от улицы 2-я Шоссейная до улицы Татьяны Барамзиной и проходящей вдоль дома № 29А по улице Татьяны Барамзиной